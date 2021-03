Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman est en grand danger pour Memphis Depay !

Publié le 18 mars 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Memphis Depay, le club catalans serait très loin d’être l’unique club positionné sur le dossier.

Même s’il était sur le déclin depuis plusieurs mois, le départ de Luis Suarez l’été dernier à l’Atlético de Madrid a laissé un grand vide au FC Barcelone. Et pour cause, en raison de ses moyens financiers limités, le club catalan n’est pas parvenu à recruter son successeur au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts. Pourtant, le Barça ne manquait pas d’idées dans cette optique, en témoigne la piste menant à Memphis Depay. Et justement, il semblerait que le joueur sous contrat jusqu’au 30 juin prochain à l’OL soit toujours dans les plans de Ronald Koeman. Il est en effet annoncé que le Néerlandais souhaiterait vivement enrôler son compatriote afin qu’il prenne la succession de Luis Suarez un an plus tard.

L’Atletico de Madrid s’attaquerait aussi au dossier Memphis Depay