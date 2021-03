Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale prise dans le dossier Cristiano Ronaldo ?

Publié le 18 mars 2021 à 22h45 par D.M.

Annoncé comme l'un des clubs intéressés par Cristiano Ronaldo, Manchester United aurait, en réalité, tourné la page et concentrerait ses efforts sur d'autres dossiers.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo n’est pas certain d‘aller au bout de son contrat. Selon la presse italienne un départ lors du prochain mercato estival serait d’actualité et plusieurs équipes seraient prêtes à sauter sur l’occasion pour s’offrir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Selon Le Parisien , le PSG aurait rouvert ce dossier, mais le Real Madrid est également annoncé comme un prétendant sérieux. Ces derniers jours, il a également été question d’un retour de Ronaldo en Premier League et notamment à Manchester United, club dont il a porté les couleurs entre 2003 et 2009.

Manchester United a pris sa décision pour Ronaldo