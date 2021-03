Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau prétendant entre en scène pour Icardi !

Publié le 18 mars 2021 à 7h15 par A.D.

Recruté pour une somme proche de 50M€ l'été dernier par le PSG, Mauro Icardi aurait la cote en Italie. En plus de la Juventus, l'AS Rome espérerait également s'offrir les services du buteur argentin lors du prochain mercato.

Prêté par l'Inter pour la saison 2019-2020, Mauro Icardi n'a jamais quitté le PSG. En effet, Leonardo a décidé de conserver définitivement le buteur argentin et a déboursé une somme avoisinant les 50M€ pour convaincre les Nerazzurri . Alors que sa deuxième saison au PSG est un peu plus compliquée, et notamment à cause de ses problèmes de blessures, Mauro Icardi pourrait faire son retour en Italie lors du prochain mercato estival. Piste de longue date de la Juventus, le numéro 9 du PSG serait toujours dans le viseur turinois. Et le club emmené par Andrea Pirlo ne serait pas le seul à vouloir s'offrir Mauro Icardi l'été prochain.

L'AS Rome rêverait de Mauro Icardi