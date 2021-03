Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup de tonnerre se confirme pour l'avenir d'Icardi !

Publié le 19 mars 2021 à 12h15 par D.M.

Mauro Icardi ne serait pas considéré par Leonardo comme un élément indispensable. A la recherche d’un nouveau numéro 9, le PSG pourrait prendre la décision de se séparer de l’Argentin à la fin de la saison.

Recruté contre un chèque de 50M€ + 8M€ de bonus, Mauro Icardi a dû observer les prestations du PSG depuis les tribunes lors de la première partie de la saison. L’attaquant argentin a été blessé et a sûrement observé avec attention les bonnes prestations de Moïse Kean, prêté par Everton jusqu’à la fin de la saison et qui semble avoir convaincu Leonardo. Le directeur sportif du PSG envisagerait de conserver Moïse Kean la saison prochaine et de négocier un transfert définitif avec le club anglais. Un mauvais signal envoyé à Mauro Icardi, toujours sur les tablettes de la Juventus, du Napoli et la Roma selon les informations de la presse italienne.

Un départ à la fin de la saison pour Icardi ?