Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Perez engagé dans un projet surréaliste ?

Publié le 19 mars 2021 à 11h00 par D.M.

La grande priorité du Real Madrid demeure Kylian Mbappé. Mais le club espagnol pourrait également tenter de recruter Erling Braut Haaland, au cœur des rumeurs ces dernières semaines.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait prendre une décision radicale lors du prochain mercato estival. L’attaquant français pourrait décider de quitter Paris afin de rejoindre un club étranger. Selon les dernières informations d’ Ok Diario , le Real Madrid attendrait que le joueur officialise son départ avant de passer à l’action dans ce dossier. L’arrivée de Kylian Mbappé serait considérée comme une priorité, mais Florentino Perez ne perdrait pas de vue Erling Braut Haaland.

L'opération Mbappé n'empêchera pas le Real Madrid de tenter le coup pour Haaland