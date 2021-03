Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La presse espagnole lâche une bombe sur l'avenir de Zidane !

Publié le 19 mars 2021 à 8h30 par D.M.

Zinédine Zidane serait l'option numéro un pour remplacer à la tête de l'équipe de France Didier Deschamps, dont l'avenir pourrait dépendre des résultats obtenus à l'Euro.

A la tête du Real Madrid, Zinédine Zidane a vécu un début de saison agité, marqué par des résultats décevants. Comme souvent, l’équipe du Real Madrid a trouvé les ressources nécessaires pour relever la tête et sauver par la même occasion la peau de leur entraîneur. Mais selon la presse espagnole, Zidane reste sur la sellette et un départ à la fin de la saison ne serait pas exclu notamment s’il ne remporte aucun trophée. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, le technicien français est destiné à retrouver un jour ou l’autre la sélection française et l’occasion pourrait se présenter à lui plus tôt que prévu.

Deschamps remplacé par Zidane après l’Euro ?