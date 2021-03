Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Plus qu’une question de jours pour Sergio Ramos ?

Publié le 19 mars 2021 à 5h30 par Th.B.

Le Real Madrid devrait être fixé avant la fin du mois de mars sur l’avenir de Sergio Ramos. En effet, le capitaine merengue se serait fixé une date butoir pour sa décision concernant la suite de sa carrière.

Sergio Ramos (34 ans) se trouve à un tournant de sa longue et fructueuse carrière. Alors qu’il soufflera sa 35ème bougie le 30 mars prochain, le défenseur central du Real Madrid pourrait quitter son club de coeur à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. Le PSG, Manchester United et la Juventus sembleraient être en embuscade afin de s’attacher gratuitement les services du capitaine du Real Madrid. Et ce dernier aurait pris une grande décision.

Une deadline fixée pour la fin du mois de mars