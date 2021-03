Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La décision de Sergio Ramos est imminente !

Publié le 18 mars 2021 à 7h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos se serait fixé une date limite avant de prendre une décision finale pour son avenir. Selon la presse espagnole, le capitaine du Real Madrid compterait trancher d'ici la fin du mois de mars.

Alors qu'il a débuté sa 16ème saison sous les couleurs du Real Madrid, Sergio Ramos se poserait de grosses questions quant à son avenir. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine merengue serait partagé entre un départ en fin de saison ou une prolongation avec son club de coeur. Présent sur le plateau d' El Chiringuito ce mardi, Josep Pedrerol a expliqué que Sergio Ramos comptait prendre une décision définitive dans les prochains jours et en informer Florentino Pérez dans la foulée.

Clap de fin imminent pour Sergio Ramos ?