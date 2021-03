Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Paris fait le forcing pour Alaba, mais…

Publié le 20 mars 2021 à 8h30 par Alexis Bernard

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 9 février dernier, le PSG est à bloc sur David Alaba. Mais l’international autrichien regarde fermement vers l’Espagne.

C’est un coup en or que réalisera le club capable de signer David Alaba. Libre de tout contrat à compter du 1er juillet prochain, l’international autrichien de 28 ans fait saliver tous les grands clubs européens. Et ils sont trois, dans le sprint final, à pouvoir rêver d’une signature d’Alaba : le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais pour Paris, les choses se compliquent…

Alaba veut l’Espagne