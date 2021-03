Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Depay, Ramos… Quel joueur libre doit être la priorité de Leonardo ?

Publié le 20 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le recrutement de Leonardo pourrait s’orienter vers des éléments libres au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le PSG est annoncé sur les traces de bon nombre de joueurs, de Lionel Messi à David Alaba en passant par Sergio Ramos et Memphis Depay. Mais lequel d’entre-eux devrait être sa priorité ?

Habitué à réaliser de conséquents investissements sur le marché des transferts, comme en attestent les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé à l’été 2017, le PSG a quelque peu revu sa stratégie depuis. En effet, en raison du coût annuel des deux attaquants en terme de salaires et d’amortissements, le club parisien n’est plus en mesure de dépenser sans compter s’il souhaite rester dans les clous du fair-play financier . Et le moins que l’on puisse dire est que la pandémie de Covid-19 n’a en rien contribué à améliorer cette situation. À l’image de tous les autres clubs européens, même les plus puissants, le PSG a effectivement subi de lourdes pertes financières et se doit de compter scrupuleusement ses sous afin de ne pas mettre sa santé économique en danger. Cette conjoncture pourrait ainsi conduire Leonardo à revoir en profondeur ses plans sur le marché des transferts. L’été dernier déjà, le directeur sportif du PSG martelait que le club de la capitale devrait se montrer créatif dans son recrutement au regard du contexte financier. Et visiblement, celui-ci pourrait maintenant conduire les pensionnaires du Parc des Princes à concentrer leurs efforts sur des joueurs libres au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Recruter des joueurs libres, la nouvelle stratégie du PSG ?