Mercato - OM : Florian Thauvin écarte déjà une option pour son avenir !

Publié le 20 mars 2021 à 15h30 par T.M.

En fin de contrat à l’OM, Florian Thauvin ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Alors que tous scénarios seraient vraiment envisageables, le champion du monde viendrait toutefois de fermer une porter.

« S’il y’a un homme ou deux qui peuvent retenir Thauvin, ce sont Sampaoli et Longoria. Il y a 15 jours, 3 semaines, Thauvin partait à 99%. Il va commencer à réfléchir. Il a des offres de certains clubs, l’OM est un club qui lui est cher. La question se pose à nouveau ». Dernièrement, Florent Germain, journaliste pour RMC , résumait très bien la situation pour l’avenir de Florian Thauvin. Alors que tout le monde s’attendait à un départ du joueur de l’OM en fin de saison, moment où son contrat doit prendre fin, tout aurait été relancé. En effet, sur la Canebière, la nomination de Jorge Sampaoli et la promotion de Pablo Longoria auraient totalement rebattu les cartes, au point de voir Thauvin réfléchir à une possible prolongation de contrat. Une tendance d’ailleurs confirmée par le principal intéressé, qui expliquait il y a quelques jours en conférence de presse : « Ces dernières semaines, il y a eu des choses plus importantes à gérer au club avec beaucoup de changements. Mon avenir, je n’en ai pour l’instant aucune idée, mais une chose est sûre, c’est que j’ai toujours eu une bonne entente avec Pablo, et mon entourage également. Donc on verra ce qui se passera à l’avenir, pour le moment je n’en sais pas plus que ça ».

Thauvin prend une première décision !