Mercato - OM : Longoria sur le point de réussir son énorme pari avec Luis Henrique ?

Laissé de côté par André Villas-Boas, Luis Henrique dévoile son véritable niveau sous les ordres de Jorge Sampaoli. Des performances qui ravissent certainement Pablo Longoria, fan du joueur brésilien depuis de nombreuses années.

Les difficultés financières n’avaient pas empêché l’OM de réaliser de jolis coups lors du dernier mercato estival. Le club marseillais était parvenu à boucler les arrivées de Leonardo Balerdi, ou encore de Michaël Cuisance. Par ailleurs, à la recherche d’un numéro 9, la formation phocéenne avait décidé de miser sur Luis Henrique, un joueur prometteur, mais qui n’est pas un avant-centre de métier. En décembre dernier, André Villas-Boas avait d'ailleurs reconnu que l’OM avait fait un mauvais choix : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur » . Le technicien portugais l’avait laissé sur le banc des remplaçants et certains observateurs parlaient d’une erreur de casting. Mais le départ d’André Villas-Boas et l’arrivée de Jorge Sampaoli semble avoir relancé Luis Henrique, qui a délivré quatre passes décisives ces dernières semaines. De bonnes performances espérées depuis de nombreux mois par Pablo Longoria, qui n’avait pas hésité à miser sur lui et à offrir 8M€ à Botafogo l'été dernier.

Luis Henrique, une piste de Longoria

Selon les informations de La Provence , Pablo Longoria suit les prestations de Luis Henrique depuis 2018, alors qu’il travaillait pour le FC Valence. Malgré son départ du club espagnol, le nouveau président de l’OM continuait d’observer ses performances et avait noué des contacts avec son entourage dès le mois de décembre 2019, soit sept mois avant son arrivée à l’OM, afin de faciliter une potentielle opération. Arrivé à Marseille après s'être entretenu avec Longoria, Luis Henrique avait reçu les louanges de son dirigeant : « Il a du talent, de la puissance et de la vitesse. C’est un joueur du futur. Il a joué dix-neuf matchs avec l’équipe première de Botafogo, pour deux buts et cinq passes décisives. Je suis un grand suiveur de Luis. Il a fait de grandes prestations au Brésil, qui ont attiré l’œil des recruteurs. Il a choisi malgré la concurrence. J’aime beaucoup sa personnalité ». Les qualités de Luis Henrique avaient impressionné de nombreux observateurs à l’instar d’Atahis Pambou, scout et analyste : « J’ai toujours été intrigué par son profil. Il a des capacités athlétiques intéressantes (…) il montrait déjà ce côté très créatif au Brésil. Depuis qu’il est arrivée en France, je constate un bon ajustement au jeu européen par rapport à sa prise de position balle au pied. C’est intéressant si, à l’avenir, Sampaoli souhaite le développer en tant qu’ailier ». Arrivé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli n’hésite pas à le placer sur le côté gauche de l’attaque afin qu’il puisse délivrer des centres pour les attaquants marseillais. Et le joueur de 19 ans montre des qualités évidentes à ce poste, même si son temps de jeu demeure encore irrégulier.

« C'est un bon investissement. C'est le joueur typique brésilien qui a un grand avenir ».