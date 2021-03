Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle bombe sur la vente de l’OM !

Publié le 20 mars 2021 à 9h10 par B.C.

À l’origine des rumeurs de vente imminente de l’OM il y a quelques semaines, le journaliste Thibaud Vézirian s’est de nouveau prononcé sur le sujet ce vendredi soir, lors d’un live Twitch.

Il y a quelques semaines, le journaliste Thibaud Vézirian lâchait une véritable bombe en annonçant la vente imminente de l’OM à la holding du prince saoudien Al-Walid bin Talal. De quoi faire sortir Frank McCourt de son mutisme. L’homme d’affaires américain a martelé durant son passage à Marseille au début du mois que le club phocéen n’était pas à vendre, et qu’il voulait même voir enfants et petits-enfants lui succéder à terme. De grands changements ont également été opérés par le propriétaire de l’OM avec la nomination de Pablo Longoria à la présidence et l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de touche. Malgré tout, Thibaud Vézirian semble camper sur ses positions malgré la succession de démentis.

« J’en parlerai quand ce sera officiel. (…) Je continue de recevoir des informations »