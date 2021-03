Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Entre l’Équipe de France et le Real Madrid, Zidane a tranché !

Publié le 20 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

Voyant son nom revenir avec insistance pour la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane a profité de son passage en conférence de presse vendredi pour mettre les choses au clair sur son avenir.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Zinedine Zidane. En effet, un temps l’entraîneur du Real Madrid est sur la sellette et un autre, comme celui-ci, tout semble lui réussir et cela ouvrirait la porte à une prolongation de contrat. Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zidane n’aurait pas encore entamé les discussions avec ses dirigeants afin de parvenir à un accord pour une prolongation. Et d’après les propos du principal intéressé, la devise est claire : vivre au jour le jour et prendre un match après l’autre.

Zidane ne se projette ni au Real Madrid et encore moins en Équipe de France