Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prévient Le Graët pour la succession de Deschamps !

Publié le 19 mars 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait prendre le large prématurément pour prendre la succession de Didier Deschamps en Equipe de France. Interrogé sur le sujet, le Ballon d'Or 98 a préféré balayer le sujet.

De retour au Real Madrid depuis le mois mars 2019, Zinedine Zidane vit une saison assez compliquée. En effet, le coach français a vécu plusieurs périodes de trouble au cour de cet exercice 2020-2021. A tel point qu'il aurait pu être évincé à deux reprises. Alors qu'il enchaine les bons résultats depuis le début du mois de février, Zinedine Zidane semble avoir sorti la tête de l'eau et Florentino Pérez n'envisagerait plus de s'en séparer, bien au contraire. Toutefois, Zinedine Zidane serait tout de même dans le doute quant à son avenir et pourrait, de lui-même, provoquer son départ du Real Madrid à la fin de cette saison. Et ce, même s'il est engagé avec la Maison-Blanche jusqu'au 30 juin 2022.

Zidane joue la montre pour son avenir au Real Madrid

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Zinedine Zidane a été questionné sur son avenir. Toutefois, l'entraineur de 48 ans n'a pas donné une réponse claire et a expliqué qu'il préférait se concentrer sur le présent. « Si je vais rester au Real Madrid ? Je vis au jour le jour. Je ne planifie rien du tout. Vous pouvez signer 10 ans ici et lendemain, vous êtes dehors. Et à l'inverse, vous pouvez signer pour un an et rester longtemps. Je suis animé par le quotidien et le reste, ce sont des discussions dans lesquelles je ne peux rien dire » , a précisé Zinedine Zidane, le technicien du Real Madrid.

Zidane botte en touche pour la succession de Deschamps