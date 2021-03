Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane met les choses au clair pour son avenir !

Publié le 19 mars 2021 à 17h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Zinedine Zidane serait dans le flou quant à son avenir et pourrait décider de faire ses valises l'été prochain. Interrogé sur le sujet, le coach du Real Madrid a expliqué qu'il ne comptait pas prendre la moindre décision avant l'issue de la saison.

Alors qu'il vit une saison en dents de scie au Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait plier bagage dès cet été. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, le coach français pourrait ne pas aller au bout de son contrat avec la Maison-Blanche pour éventuellement prendre les rênes de l'Equipe de France. Selon les dernières informations de Josep Pedrerol, divulguées sur le plateau d’ El Chiringuito , Zinedine Zidane serait la priorité de la FFF pour la succession de Didier Deschamps en cas d'accident à l'Euro.

« Je vis au jour le jour, je ne planifie rien du tout »