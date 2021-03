Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cristiano Ronaldo pourrait chambouler le recrutement de Pablo Longoria !

Publié le 19 mars 2021 à 16h10 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo n’est pas certain de rester en Italie cet été. Un dossier qui pourrait influencer le prochain mercato de l’OM, et plus précisément l’avenir d’Arkadiusz Milik.

Prêté cet hiver par le Napoli, Arkadiusz Milik apporte déjà satisfaction à l’OM. Le Polonais a inscrit 4 buts en 7 matches et apparaît comme le « grantatakan » tant recherché par le club phocéen depuis le lancement du projet McCourt. Cependant, des doutes apparaissent déjà pour son avenir. Interrogé par L’Équipe , Arkadiusz Milik n’a pas caché qu’il avait de grosses ambitions pour la suite de sa carrière : « Bien sûr, j'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif. Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? Le chemin, c'est de donner 100 % chaque jour, être prêt à chaque match, et progresser ». La Juventus ferait notamment partie des prétendants au Polonais, et Cristiano Ronaldo pourrait avoir une influence sur ce dossier.

Ronaldo, Dybala… Milik impliqué dans une grosse révolution dans l’attaque de la Juve ?