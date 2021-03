Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Solskjaer sur l'avenir de Pogba !

Publié le 19 mars 2021 à 16h15 par D.M.

Entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que son équipe avait commencé à discuter avec Paul Pogba au sujet de son avenir.

Paul Pogba vivrait ses derniers mois sous le maillot de Manchester United. Si l’on en croit les propos de son agent, Mino Raiola, le milieu de terrain devrait quitter le club mancunien à la fin de la saison. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato » avait-il confié en décembre dernier dans les colonnes de Tuttosport . La Juventus, le Real Madrid, mais aussi le PSG auraient avancé leurs pions dans ce dossier Pogba, mais Manchester United souhaiterait compter sur le milieu de terrain la saison prochaine.

« Nous avons eu des discussions et des entretiens »