Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille colossale se prépare pour Paul Pogba !

Publié le 19 mars 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Buteur en Ligue Europa ce jeudi, Paul Pogba devrait être au coeur d'une énorme bataille lors du prochain mercato. Manchester United voudrait le conserver, mais la Juventus, le Real Madrid et le PSG devraient tenter de le recruter.

« Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato ». Lors d’un entretien accordé à Tuttosport en décembre dernier, Mino Raiola avait annoncé que son client devrait quitter Manchester United à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en 2022, le milieu de terrain ne serait pas heureux en Premier League et serait prêt à quitter le club anglais. Mais à en croire les informations du Daily Mail , l’international français voudrait se concentrer sur le terrain et sur la deuxième partie de saison avant de se pencher sur son avenir en Angleterre. Blessé depuis le mois de février, Paul Pogba a fait son retour ce jeudi à l’occasion des huitièmes de finale de Ligue Europa face à l’AC Milan et a réalisé une prestation réussie.

Manchester United voudrait garder Pogba

Paul Pogba a inscrit l’unique but de la rencontre permettant à Manchester United de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Après la rencontre, Ole Gunnar Solskjaer est revenu sur la prestation de son joueur et a loué ses qualités. « Paul nous a manqué. Il était absent depuis presque deux mois et un joueur comme Paul Pogba manquerait à n'importe quelle équipe. Il est très important pour nous et il va nous donner un grand coup de pouce. Il fait une très, très grande différence pour nous » a confié l’entraîneur norvégien après la rencontre. Solskjaer apprécie Pogba et souhaiterait le conserver la saison prochaine dans son effectif. Comme indiqué par le Daily Express, Manchester United ne voudrait pas se séparer du milieu de terrain, mais n’entamera pas de bras de fer. Son départ pourrait par ailleurs permettre au club anglais de récolter des fonds qui pourraient être réinvestis dans l’opération Erling Braut Haaland.

Le Real Madrid, la Juventus et le PSG prêts à sauter sur l'occasion