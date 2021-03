Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces trois bonnes raisons de recruter Paul Pogba

Publié le 15 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Selon Foot Mercato, Leonardo rouvrirait le dossier Paul Pogba dans le cadre du mercato estival. Et le directeur du PSG pourrait cocher trois cases cruciales à son marché en recrutant le milieu de terrain de Manchester United.

On prend les mêmes et on recommence. Déjà, lors du dernier mercato estival, le PSG se serait tenu informé des évolutions du dossier Paul Pogba et en aurait fait de même dans la foulée de la déclaration choc de Mino Raiola, agent de Pogba, en décembre dernier au cours de laquelle il assurait que l’histoire entre le Français et Manchester United était terminée. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain ne devrait pas prolonger son engagement envers les Red Devils . The Daily Star assurait dernièrement qu’aucune discussion n’aurait été initiée entre le clan Pogba et United. Une occasion en or pour le PSG d’à nouveau faire irruption dans ce dossier, pour trois bonnes raisons.

Pourquoi le recrutement de Pogba tient la route