Mercato - PSG : Le FC Barcelone passe à l’action pour Lionel Messi !

Publié le 19 mars 2021 à 11h30 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi suscite toujours l’attention du PSG. Cependant, le FC Barcelone ne s’avoue pas vaincu et fait le forcing en interne et en public pour convaincre la Pulga de prolonger.

Désireux de claquer la porte l’été dernier, Lionel Messi sera libre de partir à l’issue de la saison. L’Argentin arrive en effet en fin de contrat avec le FC Barcelone, et aucune prolongation n’a pour le moment été décidée entre les deux parties. Pourtant, le nouveau bail de Lionel Messi a été l’un des grands arguments de campagne de Joan Laporta, qui a martelé pendant plusieurs mois qu’il était capable de convaincre la star du club de rester en Catalogne. Les deux hommes se connaissent très bien puisque Joan Laporta était à la tête du FC Barcelone lors de l’arrivée de Lionel Messi. Dans l’esprit de l’avocat de formation, l’attaquant de 33 ans est la pierre angulaire du nouveau projet blaugrana qu’il souhaite mettre en place, et Laporta est bien décidé à parvenir à ses fins rapidement.

« Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici »

Officiellement intronisé président du FC Barcelone mercredi, Joan Laporta n’a pas oublié Lionel Messi lors de sa prise de parole. Le successeur de Josep Maria Bartomeu a tenu à faire savoir à l’Argentin, présent sur place, qu’il souhaitait le voir prolonger chez les Blaugrana . « Si le stade était plein, tu ne partirais pas, c’est sûr. Cette pandémie nous embête pour cela. Mais je vais essayer de convaincre Lionel Messi pour qu’il reste. C’est le meilleur joueur de l’histoire. Tu sais que je t’aime beaucoup et que le Barça t’aime beaucoup. Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici ». D’après les informations divulguées cette semaine par le journaliste Fabrizio Romano dans le Here We Go podcast , Joan Laporta a l’intention d’approcher Jorge Messi, le père du joueur, et ses avocats très prochainement afin d’évoquer la situation de la Pulga au Barça. Le nouveau patron du club culé aurait déjà une idée en tête puisque selon El Confidentiel, un contrat à vie devrait être proposé à Lionel Messi, en contrepartie d’un salaire revu à la baisse. Ainsi, l’Argentin aurait la garantie de porter les couleurs barcelonaises jusqu’à sa retraite avant de s’assurer une reconversion, lui permettant de toucher une rémunération conséquente à long terme. Une proposition radicalement différente de ce que pourrait lui offrir le PSG ou Manchester City, mais Joan Laporta souhaite davantage miser sur l’attachement de Lionel Messi pour le FC Barcelone que son appétence pour l’argent, et il n’est pas le seul.

Xavi, Koeman, Alba… Tous espèrent la prolongation de Messi