Mercato - Barcelone : Le plan de Laporta avec Messi se dessine !

Publié le 18 mars 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain, Joan Laporta commencerait à organiser son plan afin de le convaincre de prolonger son contrat.

Que décidera Lionel Messi en fin de saison ? C’est LA question que se posent l’ensemble des observateurs du FC Barcelone depuis maintenant de nombreux mois. En effet, l’international argentin arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain dans son club de toujours, et le moins que l’on puisse dire est que son avenir est plus flou que jamais. Cette situation donnerait des idées au PSG, le club de la capitale étant annoncé avec insistance sur ses traces, mais le Barça ne perdrait pas encore l’espoir de le convaincre de renouveler son bail afin qu’il termine sa carrière là où tout a commencé pour lui. Et c’est précisément ce à quoi Joan Laporta va s’employer au cours des prochaines semaines, le nouveau président du FC Barcelone étant en mesure de convaincre Lionel Messi de rester comme le10sport.com vous l’a annoncé.

La tranquillité règnerait en interne pour Lionel Messi

Cependant, pour l’heure, il n’y aurait pas la moindre agitation en interne au sujet de l’avenir de Lionel Messi. En effet, à en croire les informations dévoilées par ESPN ce jeudi, la tranquillité règnerait au sein du FC Barcelone au sujet de l’avenir de Lionel Messi. Concrètement, Joan Laporta aurait tracé sa feuille de route, et cela le conduirait à observer de près les comptes du club en premier lieu pour savoir ce qu’il en est. C’est seulement après cet audit que celui qui a effectué son grand retour au Barça après en avoir déjà été le président entre 2003 et 2010 s’attaquera concrètement au dossier Lionel Messi. En attendant, le calme règnerait au sein du FC Barcelone, tandis que Jorge Messi ne serait toujours pas arrivé dans la cité catalane pour rencontrer Joan Laporta. Pour l’instant, ce dernier s’attèlerait donc à tout remettre en ordre.

« Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici »