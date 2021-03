Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La première recrue de l’ère Joan Laporta est connue !

Publié le 19 mars 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé de longue date sur les traces d’Eric Garcia, l’arrivée de l’actuel défenseur de Manchester City devrait très prochainement être définitivement bouclée.

Malgré la présence de Gerard Piqué et les émergences de Ronald Araujo et d’Oscar Mingueza, le FC Barcelone aimerait s’attacher les services d’un nouveau défenseur central. Il faut dire que les prestations de Clément Lenglet sont très décevantes depuis plusieurs mois, tandis que Samuel Umtiti ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau à cause de ses soucis physiques. En conséquence, le Barça chercherait à recruter un nouvel homme dans ce secteur, et il est dans cette optique annoncé depuis l’été dernier sur les traces d’Eric Garcia, dont le contrat à Manchester City prendra fin le 30 juin prochain.

Plus qu’une question de jour pour le dénouement du dossier Eric Garcia ?