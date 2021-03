Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta afficherait une certitude avec Dembélé !

Publié le 18 mars 2021 à 22h30 par H.G.

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone arrivera à expiration le 30 juin 2022, la confiance règnerait en interne dans l’optique d’une prolongation de celui-ci.

Cette saison, Ousmane Dembélé a chassé ses démons au FC Barcelone. Arrivé en 2017, l’international français s’était jusque-là davantage distingué par ses performances décevantes et ses frasques extra-sportives, à tel point qu’il a fréquemment été annoncé sur le départ. Cependant, sous les ordres de Ronald Koeman, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a redressé la barre et a su se faire une place dans le onze du club catalan. Et désormais, ce n’est plus la question d’une vente qui serait étudiée pour Ousmane Dembélé, mais d'une prolongation de son contrat expirant actuellement le 30 juin 2022. Et visiblement, la sérénité règnerait au sein du FC Barcelone à ce sujet.

Ousmane Dembélé est heureux au FC Barcelone