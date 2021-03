Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a tranché pour l’avenir de Ronald Koeman !

Publié le 18 mars 2021 à 21h30 par H.G.

Alors qu’il a fréquemment été annoncé que son avenir sur le banc du FC Barcelone s’écrivait en pointillés, Ronald Koeman serait désormais fixé pour son futur en Catalogne.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone l’été dernier en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman ne vit pas une saison de tout repos sur le banc du club catalan. Et pour cause, son équipe se montre inconstante et a même été éliminée par le PSG dès le stade des huitièmes de finale en Ligue des Champions. Par conséquent, il a parfois été annoncé que Ronald Koeman pourrait ne pas honorer la deuxième année de son contrat et ainsi s’en aller au terme de cet exercice 2020/2021. Cependant, avec l’élection de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone le 10 mars dernier, Ronald Koeman pourrait maintenant être rassuré pour son avenir.

Ronald Koeman ne partira pas du FC Barcelone cet été !