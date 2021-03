Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Covid-19, ennemi du Barça pour Lionel Messi !

Publié le 19 mars 2021 à 4h15 par T.M.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta va prochainement passer à l’action pour Lionel Messi. Toutefois, dans ce gros dossier, le contexte sanitaire actuel ne ferait pas vraiment les affaires des Blaugrana.

Restera, ne restera pas ? Telle est la question concernant l’avenir de Lionel Messi. Actuellement en fin de contrat, l’Argentin pourra donc quitter le FC Barcelone librement à la fin de la saison. A moins qu’il ne prolonge d’ici là. Et c’est ce à quoi va s’activer Joan Laporta. Nommé il y a quelques jours président du FC Barcelone, il a fait de la prolongation de Messi sa grande priorité. Un désir de nouveau réitéré ce mercredi par Laporta et ce devant La Pulga, mais le contexte actuel n’aide pas…

« Cette pandémie nous embête »