Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un énorme message du FC Barcelone pour son avenir !

Publié le 19 mars 2021 à 8h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi apparaît notamment sur la short-list du PSG. Mais de son côté, Jordi Alba souhaite absolument voir son coéquipier rester au FC Barcelone.

Nommé président du FC Barcelone il y a quelques jours, Joan Laporta joue déjà gros avec le dossier Lionel Messi. L’avocat de formation a martelé durant sa campagne qu’il pouvait convaincre l’Argentin de prolonger son bail avec le club culé, mais ce feuilleton est encore loin d’être bouclé puisque le PSG voudrait profiter de la situation pour mettre la main sur le sextuple Ballon d’Or. D’après le journaliste Marcelo Bechler, la direction parisienne serait d’ailleurs optimiste, puisqu’elle estimerait disposer d’un meilleur projet que le Barça. Mais en Catalogne, on est encore loin d’avoir baissé les bras pour Messi.

« J’espère qu’il restera »