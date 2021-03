Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si le Barça réalisait un coup de maître avec Messi ?

Publié le 19 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG ou encore de Manchester City, Lionel Messi semblerait être finalement proche de prolonger son contrat au FC Barcelone après un forcing qui s’avérerait productif du nouveau président Joan Laporta.

Bien avant qu’il ne soit élu président du FC Barcelone, Joan Laporta faisait savoir dans sa campagne électorale que sa première préoccupation avant de redresser le club d’un point de vue sportif et économique, était de prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Lionel Messi. Et lors de son investiture mercredi soir, Laporta a réitéré cette volonté. « Si le stade était plein, tu ne partirais pas, c’est sûr. Cette pandémie nous embête pour cela. Mais je vais essayer de convaincre Lionel Messi pour qu’il reste. C’est le meilleur joueur de l’histoire. Tu sais que je t’aime beaucoup et que le Barça t’aime beaucoup. Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici » . De quoi donner le ton dans ce feuilleton dans lequel le PSG et Manchester City feraient partie intégrante, prêts à saisir l’opportunité en or de recruter le sextuple Ballon d’or.

Le 5 avril, Messi prolongerait son contrat !