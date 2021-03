Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message très clair de l'OL sur l'avenir de Memphis Depay !

Publié le 19 mars 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse, Rudi Garcia s’est prononcé sur l’avenir de Memphis Depay. L’attaquant de l’OL figurerait toujours dans le viseur du FC Barcelone.

Memphis Depay vit-il ses dernières semaines sous le maillot de l’OL ? L’attaquant néerlandais voit son contrat expirer à la fin de la saison et son avenir continue d’être au cœur des spéculations. Le PSG aurait coché son nom, mais c’est bien le FC Barcelone qui aurait une longueur d’avance dans ce dossier. A la recherche d’un attaquant, Ronald Koeman voudrait le recruter lors du prochain mercato estival. Selon le journaliste espagnol Oriol Domenech, l’entraîneur du FC Barcelone aurait noué des contacts avec Depay afin de lui faire connaître ses intentions. Mais l’OL n’a pas dit son dernier mot et espère toujours convaincre l’international néerlandais de rester à Lyon la saison prochaine.

« J’espère qu'il sera encore là la saison prochaine »

« Pour Memphis, je rêve qu’il accepte notre proposition qui est toujours d’actualité. Il apporte tellement, il est impliqué directement sur 23 buts en championnat cette saison. La proposition restera là, et si nous sommes champions, pourquoi pas ? » avait confié récemment Jean-Michel Aulas lors d’un entretien accordé à l’ AFP. Le président de l’OL ne perd pas espoir dans ce dossier, tout comme Rudi Garcia. « C'est un joueur hors-norme, j'espère qu'il sera encore là la saison prochaine » a-t-il confié en conférence de presse. L’entraîneur français espère néanmoins que son attaquant se montrera performant, alors que son équipe affrontera le PSG ce dimanche : « Je souhaite qu'il joue son rôle de capitaine et de leader d'attaque. Son absence, ça peut démontrer quel joueur il est. C'est un des top-players de la planète foot actuelle. Il a encore des choses à améliorer, mais je pense qu'il faut lui donner sa confiance, être honnête avec lui, même quand on n'est pas d'accord. Si on lui donne des responsabilités, il est fort. Rapidement, j'ai dit qu'il pouvait être un grand capitaine. Et je pense qu'il a pris la mesure du rôle. Dans les neuf derniers matchs de championnat et j'espère les quatre de Coupe, il va avoir un rôle très important ».

Depay entretient le mystère