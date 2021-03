Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça va lancer les grandes manœuvres pour Lionel Messi !

Publié le 19 mars 2021 à 14h15 par D.M.

Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta devrait rencontrer dans les prochains jour le père de Lionel Messi afin d’évoquer l’avenir de son fils.

« Si le stade était plein, tu ne partirais pas, c’est sûr. Cette pandémie nous embête pour cela. Mais je vais essayer de convaincre Lionel Messi pour qu’il reste. C’est le meilleur joueur de l’histoire. Tu sais que je t’aime beaucoup et que le Barça t’aime beaucoup. Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici » avait confié Joan Laporta lors de son investiture. Le dossier Lionel Messi devrait être tout en haut de la pile sur le bureau du dirigeant. L’Argentin voit son contrat expirer en juin prochain et voudrait attendre la proposition du nouveau responsable du FC Barcelone avant de prendre une décision. Joan Laporta devrait d’ailleurs lancer les grandes manœuvres afin de tenter de convaincre Lionel Messi, courtisé par le PSG et Manchester City.

Laporta devrait bien rencontrer le père de Lionel Messi