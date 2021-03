Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jordi Alba prend position pour l’avenir de Ronald Koeman !

Publié le 19 mars 2021 à 9h30 par B.C.

Alors que l’avenir de Ronald Koeman est remis en question depuis le retour de Joan Laporta au FC Barcelone, Jordi Alba s’est prononcé sur le travail de son entraîneur.

L’été dernier, Ronald Koeman a été choisi par le FC Barcelone pour succéder à Quique Setién, et la première saison du Néerlandais sur le banc blaugrana n’a pas été de tout repos. Koeman n’a pas pu réaliser le mercato qu’il espérait en raison de la crise du Covid-19, a dû gérer les envies de départ de Lionel Messi et faire avec le changement de président. Joan Laporta a remplacé Josep Maria Bartomeu et souhaite apporter de gros changements au sein du FC Barcelone, ce qui pourrait alors relancer l’avenir de Ronald Koeman.

« Son travail est très bon »