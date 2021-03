Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay envoie un message à Koeman pour son avenir !

Publié le 19 mars 2021 à 14h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Memphis Depay a été interrogé sur son avenir à l’OL. Le FC Barcelone, mais aussi le PSG suivraient de près la situation.

Annoncé proche d’un départ lors des dernières sessions de transferts, Memphis Depay devrait également être au cœur des rumeurs cet été. L’international néerlandais voit son contrat avec l’OL expirer en juin prochain et n’a toujours pas signé de nouveau bail. L’attaquant pourrait donc quitter le club lyonnais gratuitement à la fin de la saison. Le PSG est annoncé comme l’un des prétendants, tout comme le FC Barcelone. Selon le journaliste espagnol, Oriol Domenech, Ronald Koeman aurait contacté Memphis Depay récemment afin de tenter de le convaincre de rejoindre la Catalogne.

« Je veux me concentrer sur ce match, et pas sur le futur »