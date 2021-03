Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Sergio Ramos révélateur pour le duo Mbappe-Haaland

Publié le 19 mars 2021 à 16h45 par La rédaction

La position du Real Madrid sur la prolongation de Sergio Ramos pourrait livrer des indications fortes sur sa décision au sujet de Mbappe-Haaland. Explication.

Le journaliste du Guardian et de Sky Sport Fabrizio Romano a apporté de nouveaux éléments intéressants dans le dossier Sergio Ramos dans le Here We Go Podcast. Selon lui, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, aurait clairement les commandes en main pour la prolongation de Sergio Ramos, et il gérerait la situation de près, gardant l’objectif de conserver son capitaine. Selon Fabrizio Romano, « tout est encore ouvert ».

Florentino Perez va arbitrer

A l’analyse, l’attente autour de la prolongation de Sergio Ramos pourrait être lié à un fait bien précis : le Real Madrid est-il en mesure oui ou non de lancer une offensive sur le duo Mbappe-Haaland ? Le fait que Perez joue la montre dans la prolongation de Ramos, au risque de perdre le joueur qui est notamment courtisé par le PSG, semble en effet lié à la perspective de cette offensive XXL : si effectivement le Real estime qu’il est en mesure financièrement de signer le duo cet été, alors il ne pourra pas offrir à Sergio Ramos ce qu’il souhaite et pourrait se résoudre à son départ. En revanche, si au final le club merengue arbitre pour un report d’un an de cette la méga opération Mbappe-Haaland, alors il pourra prolonger le défenseur espagnol. La clé de l’attente sur la prolongation du défenseur espagnol pourrait bien être là, et en conséquence, le dossier Sergio Ramos pourrait constituer un indicateur fiable sur les intentions du Real Madrid concernant Mbappe et Haaland.