Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Cristiano Ronaldo ou Aguero promis au PSG ?

Publié le 19 mars 2021 à 17h15 par La rédaction

Certains médias italiens apportent des révélations sur un choix fort de Leonardo concernant l’attaque du PSG, qui aura obligatoirement de grandes conséquences sur le mercato. Explication.

Le média italien calciomercato.com révèle ces dernières heures que Leonardo aurait opéré un choix radical concernant la ligne d’attaque du PSG la saison prochaine. En effet, selon le site transalpin, le directeur sportif brésilien aurait décidé de se séparer de Mauro Icardi pour recruter définitivement Moise Kean. Si cela s’avère exacte, cela annonce de facto certaines conséquences importantes sur le mercato du PSG.

Si Leonardo vend Icardi…

En effet, ce choix implique que le PSG va recruter au moins un autre joueur offensif majeur, Moise Kean étant appelé à être le quatrième derrière un trio. En clair, si Mbappe et Neymar prolongent, Paris recrutera un autre joueur XXL à la place d’Icardi. Les profils de Messi, Cristiano Ronaldo ou Aguero cadrent parfaitement et s’imposent dans ce cadre : ils sont libres ou disponibles à très bas coût en transfert, et accepteraient de signer (au moins pour Messi et CR7) pour des contrats relativement courts (deux ans) donc moins lourds à assumer pour Paris.