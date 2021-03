Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay était prêt à tout pour le Barça !

Publié le 20 mars 2021 à 4h15 par T.M.

Toujours à l’OL aujourd’hui, Memphis Depay était pourtant proche de rejoindre le FC Barcelone l’été dernier. Et pour cela, le Néerlandais était prêt à faire de gros efforts.

Pour relancer la machine, le FC Barcelone a décidé de faire confiance à Ronald Koeman l’été dernier. Aux commandes du club catalan, le Néerlandais souhaitait d’ailleurs s’entourer de joueurs qu’il connaissait sur le bout des doigts. Pour cela, l’entraîneur du Barça avait notamment fait de Memphis Depay sa grande priorité, lui qui aurait ainsi dû venir assurer la succession de Luis Suarez. Malheureusement, faute d’argent, les Blaugrana n’ont pu trouver d’accord avec Jean-Michel Aulas et l’OL, un problème que Depay aurait pu régler de lui même.

Depay était prêt à payer !