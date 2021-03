Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Depay… Une tendance se dessine pour le recrutement de Leonardo !

Publié le 19 mars 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG cherchera bien évidemment à renforcer son effectif au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, Leonardo aurait identifié des cibles bien précises dans cette optique au coeur d’un contexte économique des plus délicats.

Depuis son rachat par QSI en 2011, le moins que l’on puisse dire est que le Paris Saint-Germain s’est distingué par ses opérations à coût faramineux sur le marché des transferts. Cela s’est tout particulièrement vérifié lorsque le club de la capitale a enregistré coup sur coup les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé en août 2017, les deux hommes étant alors respectivement arrachés au FC Barcelone et à l’AS Monaco. Seulement voilà, mis à part l’arrivée de Mauro Icardi l’été dernier en provenance de l’Inter contre environ 55 M€, le PSG se montre désormais bien moins dépensier. Cela est une conséquence directe des montants colossaux que coûtent Neymar et Kylian Mbappé, et cette situation n’a en rien été arrangée par le passage de la pandémie de Covid-19 depuis un an en Europe. En effet, celle-ci a eu un impact considérable sur les finances des clubs européens, même les plus grands, et le PSG n’a pas été épargné. Et visiblement, cette situation conduit Leonardo a adopter une stratégie nouvelle en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Le PSG s’attaque au marché des joueurs libres !