Mercato - PSG : Un grand danger se confirme pour Leonardo avec Pogba !

19 mars 2021

Depuis son retour à Manchester United en juin 2016, Paul Pogba ne semble pas pleinement épanoui en Angleterre. L’international tricolore pourrait ainsi partir cet été. Et si le PSG est annoncé sur le dossier, d’autres clubs seraient désireux de s’attacher les services du milieu, notamment la Juventus.

Mino Raiola avait véritablement créé une onde de choc en décembre dernier. Le célèbre agent avait alors annoncé le départ très probable de Paul Pogba cet été. L’international tricolore ne semble pas forcément à son aise à Manchester United depuis son arrivée en juin 2016. Sous contrat jusqu’en 2022 avec les Red Devils , le milieu de 28 ans attire les convoitises de nombreux clubs. Le Real Madrid, la Juventus mais également le PSG suivraient le dossier de très près. Leonardo aurait même entamé des discussions avec Mino Raiola. Mais le directeur sportif parisien devra redoubler d’efforts pour s’attacher les services de Paul Pogba, ses concurrents se montrant déjà pressants.

La Juventus s’était déjà intéressée à Pogba le mercato dernier