Mercato - Real Madrid : Le Barça ne lâcherait pas le morceau pour Haaland !

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland figurerait sur les tablettes du Real Madrid. Malgré ses difficultés financières, le Barça serait toujours en course pour le recrutement de la pépite norvégienne. Et pour avoir une chance de rafler la mise, Joan Laporta devra vendre massivement.

Alors qu'il brille au Borussia Dortmund, Erling Haaland affolerait l'Europe depuis de longs mois. Très discret lors des dernières fenêtres de transferts, le Real Madrid serait plus que déterminé à recruter la pépite norvégienne. Toutefois, il serait loin d'être seul sur ce dossier. D'après la presse espagnole, le FC Barcelone serait loin d'avoir abandonné l'idée de s'offrir Erling Haaland, et ce, malgré ses difficultés financières.

Le Barça aurait une infime chance de recruter Haaland