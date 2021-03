Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo décidé à quitter la Juventus ? La réponse !

Publié le 19 mars 2021 à 19h15 par B.C.

Annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo n’aurait pas fait part de ses envies d’ailleurs à la direction de la Juventus.

Après son élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, de grands changements sont attendus à la Juventus, et Cristiano Ronaldo pourrait être le premier concerné. La presse italienne indique en effet que le quintuple Ballon d’Or, critiqué après ce revers européenn, pourrait plier bagage alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Le PSG, Manchester United et le Real Madrid sont annoncés comme des destinations possibles pour l’attaquant de 36 ans. Cependant, Eurosport UK a révélé ce vendredi que la Juventus n’envisageait pas le départ de sa star pour l’heure, et Cristiano Ronaldo semble également vouloir attendre avant d’envisager un transfert.

Cristiano Ronaldo n’a pas approché la Juventus pour partir