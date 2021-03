Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba aurait pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 19 mars 2021 à 18h10 par D.M.

Mino Raiola avait annoncé le départ probable de Paul Pogba à la fin de la saison. Mais désormais, le milieu de terrain serait disposé à rester à Manchester United.

En décembre dernier, Mino Raiola avait pris tout le monde de court en annonçant le départ probable de Paul Pogba. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato » avait-il confié en décembre dernier dans les colonnes de Tuttosport . Des propos qui sont arrivés aux oreilles du Real Madrid, de la Juventus, mais aussi du PSG. Selon Foot Mercato , Leonardo aurait discuté de l’avenir de Paul Pogba avec Mino Raiola. Sous contrat jusqu’en 2022, le milieu de terrain préfère, pour l’heure, se concentrer sur le terrain, même si en coulisses, les premières tractations ont débuté.

Pogba prêt à rester à Manchester United