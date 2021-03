Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'active en coulisses pour Memphis Depay !

Publié le 19 mars 2021 à 19h45 par A.D. mis à jour le 19 mars 2021 à 19h46

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay figurerait sur les tablettes du FC Barcelone depuis le dernier mercato estival. Alors que l'international néerlandais pourrait quitter l'OL gratuitement en fin de saison, le PSG aurait fait une nouvelle irruption dans ce dossier.

Pour pallier le départ de Luis Suarez, transféré à l'Atlético de Madrid l'été dernier, le Barça aurait coché le nom de Memphis Depay. En grande difficulté sur le plan financier, et notamment à cause du coronavirus, le club catalan n'aurait pas eu les moyens de s'offrir le capitaine de l'OL lors des deux dernières fenêtres de transferts. Alors que Memphis Depay sera libre de tout contrat le 30 juin, Joan Laporta, qui vient de prendre la présidence du Barça, devrait donc mettre le paquet pour s'offrir le Néerlandais à 0€ cet été. Toutefois, il pourrait voir le PSG se mettre en travers de sa route.

Leonardo de retour à la charge pour Depay ?