Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce pour l'avenir de Neymar !

Publié le 19 mars 2021 à 18h45 par H.G. mis à jour le 19 mars 2021 à 18h50

Alors que le PSG oeuvre en coulisses depuis plusieurs mois afin de prolonger le contrat de Neymar, le club de la capitale touche maintenant au but dans ce dossier.

Arrivé au PSG à l’été 2017, Neymar a longtemps souhaité quitter le club de la capitale, comme ce fut le cas lors du mercato estival où il a tout tenté pour retourner au FC Barcelone. Seulement voilà, après ce départ avorté, l’international brésilien s’est rapidement remobilisé et a fini par tomber sous le charme de Paris. Ainsi, depuis l’an dernier, l’hypothèse d’un départ ne lui traverse plus du tout l’esprit tant il est épanoui au PSG. En effet, Neymar est maintenant en négociation dans l’optique d’une prolongation de son contrat expirant actuellement le 30 juin 2022.

« Une question de jours »