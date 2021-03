Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez valide totalement l'arrivée de Sampaoli !

Publié le 19 mars 2021 à 18h15 par A.D.

Pour remplacer André Villas-Boas, l'OM a décidé de miser sur Jorge Sampaoli. Et alors qu'il fait seulement ses débuts dans le club phocéen, le coach argentin a déjà été validé par Alvaro Gonzalez.

Lors de sa dernière conférence de presse, André Villas-Boas s'est totalement lâché. Mécontent du mercato hivernal de Pablo Longoria, et en particulier de l'arrivée d'Olivier Ntcham, le coach portugais a taclé la direction de l'OM et révélé qu'il avait posé sa démission. Après avoir été mis à pied dans un premier temps, André Villas-Boas a trouvé un accord avec les têtes pensantes marseillaises pour résilier son contrat à l'amiable. Et pour reprendre les rênes de l'OM, Jorge Sampaoli a été choisi. Un choix qui enchante Alvaro Gonzalez.

«Sampaoli va enchanter les spectateurs, les Marseillais»