Mercato - PSG : Cette bombe lâchée sur les retrouvailles entre Neymar et Messi !

Publié le 19 mars 2021 à 16h30 par B.C.

En décembre dernier, Neymar avait affiché le souhait de jouer à nouveau avec Lionel Messi, sous contrat jusqu’à la fin de saison avec le FC Barcelone. Alors que ces retrouvailles ne semblent possible qu’au PSG pour l’heure, André Cury, l’agent ayant contribué à la venue du Brésilien en Catalogne, a fait une annonce surprenante.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. L’attaquant argentin, désireux de quitter le FC Barcelone l’été dernier, souhaite attendre la fin de la saison avant de prendre une décision, d’autant que l’arrivée de Joan Laporta pourrait changer la donne. Le nouveau président blaugrana, déjà en poste entre 2003 et 2010, connaît bien l’Argentin et assure pouvoir le convaincre de rester. Cela n’empêche pas Manchester City et le PSG de surveiller attentivement la situation de Lionel Messi, et dans les rangs parisiens, l’optimisme serait grand comme le révélait il y a quelques jours le journaliste Marcelo Bechler, le premier à avoir révélé l’arrivée de Neymar au PSG.

« Je veux rejouer avec Messi », lâchait Neymar en décembre

De son côté, Neymar a justement été le premier au PSG à ouvrir grand les portes à Lionel Messi, l’un de ses grands amis. « Je veux rejouer avec Messi , lançait l’attaquant en décembre, au micro d’ ESPN . Peu importe le lieu ! C'est sûr que je veux rejouer avec lui, il faut qu'on le fasse l'année prochaine. » Alors que certains avaient d’abord imaginé que la star auriverde lançait un nouvel appel du pied au FC Barcelone, l’avancée des discussions pour sa prolongation au PSG a laissé peu de place au doute par la suite. En interne, Neymar ferait également le forcing auprès de Lionel Messi pour l’inciter à le rejoindre dans la capitale française, une opération que l’état-major parisien souhaiterait boucler si les conditions étaient réunies, mais en Catalogne, ce scénario est loin de faire l’unanimité.

« Si Neymar joue à nouveau avec Messi, ce sera à Barcelone »