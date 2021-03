Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta sait à quoi s'en tenir pour Haaland !

Publié le 19 mars 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland ne manquerait pas de prétendants. En plus du Real Madrid, et de bien d'autres écuries européennes, le FC Barcelone rêverait de s'offrir les services du buteur norvégien. Toutefois, le club catalan n'aurait une chance de boucler cette affaire que si, et seulement si, il parvient à vendre beaucoup de joueurs, et ce, à un très bon prix.

Auteur d'un début de saison 2019-2020 tonitruant, Erling Haaland a alarmé tous les meilleurs clubs européens, dont le Real Madrid. Pour emmagasiner un maximum de temps de jeu et parfaire sa progression, le buteur norvégien a préféré rejoindre le Borussia Dortmund en janvier 2020. Un choix plutôt judicieux puisqu'il enchaine les prestations de hautes volées dans le club de la Ruhr. Malgré son échec il y a un peu plus d'un an avec Erling Braut Haaland, le Real Madrid serait toujours dans le coup, bien décidé à rattraper ses deux derniers mercato où il a dû se montrer discret à cause de la crise liée au coronavirus. Toutefois, Zinedine Zidane devrait être soumis à une lourde concurrence sur ce dossier, puisque Erling Haaland serait également suivi par le FC Barcelone, Manchester City, Manchester United, Liverpool Chelsea et la Juventus. Alors qu'une véritable bataille royale se prépare, le Borussia Dortmund peut déjà se frotter les mains car il pourrait empocher un véritable pactole pour le transfert de son numéro 9.

Un transfert à 250M€ pour Haaland ?

Selon les informations de Josep Pedrerol, divulguées sur le plateau d’ El Chiringuito , le Borussia Dortmund ne fermerait pas la porte à un départ d'Erling Braut Haaland. Toutefois, l'écurie allemande ne compterait pas brader sa pépite de 20 ans, bien au contraire. D'après le journaliste espagnol, le BVB voudrait encaisser un chèque de près de 250M€. Une somme pharaonique et record, puisque le transfert de Neymar au PSG a couté 222M€. Malgré ce prix fixé et ses grosses difficultés financières liées au coronavirus, le Barça ne compterait pas se laisser abattre et rêverait toujours de recruter Erling Haaland. Et il aurait d'ailleurs une infime chance de boucler cette opération l'été prochain.

Le Barça prêt à tous les sacrifices pour Haaland ?