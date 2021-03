Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Barcelone : Koeman évoque une réunion pour Haaland !

Publié le 20 mars 2021 à 14h10 par Th.B.

Le FC Barcelone étant régulièrement lié au nom d’Erling Braut Haaland en marge du prochain mercato, Ronald Koeman a été contraint d’adresser les rumeurs de transferts en soulignant clairement la ligne de conduite par son staff.

Voici un joueur qui fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Auteur de déjà 20 buts alors qu’il est seulement âgé de 20 ans, Erling Braut Haaland ne cesse d’impressionner et parvient à trouver le chemin des filets à presque chacune de ses apparitions sous le maillot du Borussia Dortmund. Mais pour combien de temps ? Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024, Haaland dispose d’une clause libératoire fixée à 75M€ et qui pourra être exercée en 2021. Dans le cadre du prochain mercato, une poignée de clubs compteraient se disputer les services d’Haaland. Chelsea, Manchester United et Manchester City en pinceraient pour le Norvégien en Angleterre. Entraîneur des Skyblues , Pep Guardiola était interrogé sur l’avenir d’Haaland en conférence de presse vendredi. « Un transfert d'Erling Haaland à Manchester City ? C'est un joueur du Borussia Dortmund. Je n'aime pas quand les gens parlent de nos joueurs. Vous comprenez que je ne peux pas répondre à cette question ». Avant Guardiola, Karim Benzema était lui aussi amené à évoquer une éventuelle arrivée d’Haaland au Real Madrid en conférence de presse lundi. « C'est un très bon attaquant. Si un jour il a l'opportunité de venir et que le club le veut, qu'il vienne ». Après Manchester City et le Real Madrid, le FC Barcelone, via Ronald Koeman, n’a pas pu échapper à cet exercice.

« Haaland ? Nous parlerons dans les semaines à venir des points à améliorer »