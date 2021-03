Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a lancé l’opération Haaland !

Publié le 20 mars 2021 à 9h00 par T.M.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta rêverait notamment de recruter Erling Braut Haaland. Et pour cela, il aurait déjà entamé les premières manoeuvres.

Cet été, le Borussia Dortmund va être très sollicité pour Erling Braut Haaland. A 20 ans, le Norvégien est le nouveau joyau du football, un talent que les plus grands clubs européens s’arrachent. Depuis longtemps, il est question d’un vif intérêt du Real Madrid pour Haaland, mais cela serait désormais sans compter sur le FC Barcelone. En effet, depuis l’élection de Joan Laporta, le club catalan pourrait également avoir son mot à dire pour le buteur du BVB. Et le président du Barça aurait d’ailleurs décidé de passer à l’action.

Ça discute entre Laporta et Raiola !