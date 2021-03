Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Cristiano Ronaldo directement lié... à Kylian Mbappé ?

Publié le 20 mars 2021 à 1h15 par A.D.

Alors que le nom de Cristiano Ronaldo est de plus en plus lié au Real Madrid, Zinedine Zidane n'envisagerait pas pour le moment de le recruter. CR7 ne serait qu'une alternative pour le coach du Real Madrid en cas d'échec avec Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Depuis l'élimination de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo est annoncé avec insistance sur le départ. Alors qu'il pourrait quitter la Juve à un de la fin de son contrat, CR7 voit son nom être de plus en plus associé au Real Madrid, son ancien club. Toutefois, Zinedine Zidane n'envisagerait pas de se jeter sur Cristiano Ronaldo, du moins pour le moment, et ce dans la mesure où sa principale cible serait toujours Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG dont le contrat prendra fin le 30 juin 2022.

Ronaldo, une option de secours après Mbappé et Haaland ?