Mercato - Real Madrid : Cristiano Ronaldo saurait à quoi s'en tenir pour son grand retour !

Publié le 19 mars 2021 à 22h00 par A.D.

Alors qu'il serait de plus en plus proche d'un départ de la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait effectuer son retour au Real Madrid. Pour pouvoir rapatrier CR7, Zinedine Zidane aurait un plan bien précis, mais cette stratégie qui pourrait obliger CR7 à consentir un énorme sacrifice financier.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises dès la prochaine fenêtre de transferts, et ce, pour ne pas être cédé gratuitement un an plus tard par la Juventus. Conscient de la situation de CR7, le Real Madrid pourrait profiter de l'occasion pour le récupérer à moindre cout lors du prochain mercato estival. Et dans cette optique, Zinedine Zidane et Florentino Pérez auraient déjà monté un plan financier pour pouvoir boucler le dossier Ronaldo.

Le Real Madrid ne souhaiterait pas faire de folie financière pour Ronaldo