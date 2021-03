Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme bras de fer attendrait Leonardo pour Moise Kean !

Publié le 19 mars 2021 à 21h15 par A.D.

Convaincu par Moise Kean, le PSG voudrait trouver un accord avec Everton pour le conserver à la fin de son prêt. Toutefois, le club de la capitale devrait se frotter à la Juventus pour le recrutement de la pépite italienne.

Pour oublier Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, partis respectivement à Manchester United et au Bayern Munich, Leonardo s'est offert les services de Mauro Icardi et de Moise Kean l'été dernier. D'une part, le directeur sportif du PSG a déboursé une somme proche de 55 M€ pour obtenir le transfert de l'ex-buteur de l'Inter. D'autre part, un accord a été trouvé avec Everton pour un prêt sans option d'achat jusqu'au 30 juin pour Moise Kean. Alors que l'attaquant italien est supposé retrouver les Toffees de Carlo Ancelotti à l'issue de la saison, Leonardo voudrait faire le nécessaire pour le conserver définitivement selon les dernières indiscrétions de Calciomercato.com . Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait livrer un énorme bras de fer pour la pépite italienne de 21 ans.

La Juve n'en démordrait pas pour Moise Kean